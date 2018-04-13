В Подмосковье отремонтируют 3 тысячи км дорог почти за 20 млрд рублей

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. На ремонт более 3 тысяч километров дорог в Подмосковье из бюджетов разных уровней выделены 19,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

"В этом году планируется отремонтировать 2,8 тысячи участков дорог общей протяженностью 3,2 тысячи километра. На эти цели выделены 19,5 миллиарда рублей", — сказал Тресков.

По его словам, все дорожные службы региона готовы к ремонтной кампании: проведены аукционы, заключены контракты и приобретены материалы.

Кроме того, для производства работ на региональных автодорогах подведомственное Минтрансу Подмосковья ГБУ "Мосавтодор" запустило 13 асфальтобетонных заводов в Волоколамском, Щелковском, Дмитровском, Ногинском, Раменском, Серпуховском районах и в городских округах Чехов, Зарайск, Коломна, Руза, Луховицы.

Контроль над качеством работ будет осуществляться через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ. С 2018 года использование данной системы стало обязательным для всех подрядных организаций. Программа позволяет контролировать весь процесс ремонта: от момента заключения контракта до приемки и оплаты работ. Видеофиксация процесса будет осуществляться трижды в день, записи аккумулируются через мобильное приложение на сервере ведомства.

Акцент в 2018 году будет сделан на ремонт дорог муниципального значения, отметил Тресков. Из 2, 88 тысячи участков дорог Подмосковья 471 участок или 1,8 тысячи километров расположены на региональных дорогах, 2,4 тысячи участков или 1,4 тысячи километров — муниципальных дорог.