Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 19% в 2018 году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. В Подмосковье по состоянию на 13 апреля зафиксировано снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 19%, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
В результате проведённых работ наибольшее снижение смертности отмечено на региональных дорогах — 36%.
Работа по снижению аварийности продолжится в 2018 году на 70 дорогах Подмосковья, где смертность в результате ДТП наиболее высока — за 2017 год на них погибли порядка 150 человек. На эти мероприятия выделено порядка 3 миллиардов рублей. К работам планируют приступить в мае.