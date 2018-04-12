В Подмосковье могут расширить список получающих соцуслуги на дому

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Принятие закона потребует выделения из бюджета Московской области дополнительно 30,5 миллиона рублей в год.

Депутаты Московской областной думы рассмотрели в первом чтении законопроект "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области". Проект предусматривает расширение перечня граждан, получающих социальные услуги на дому, сообщил телеканал "360".

От платы за предоставление соцуслуг на дому предполагается освободить 8,4 тысячи участников и инвалидов ВОВ, рассказала первый замминистра соцразвития Московской области Надежда Ускова. В расширенный список могут войти ветераны ВОВ, граждане, награжденные медалью "За оборону Москвы", а также супруги погибших инвалидов или участников войны, не вступившие в повторный брак.

Соцуслуги на дому в Подмосковье в настоящее время получают только одинокие участники и инвалиды ВОВ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и инвалиды боевых действий, Герои России и Советского Союза, бывшие несовершеннолетние узники фашизма.