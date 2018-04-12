Подмосковье вошло в топ-10 привлекательных регионов в сфере инвестиций

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подмосковная делегация прибыла во Францию в рамках роуд-шоу.

В десятке наиболее привлекательных для инвестиций регионов России находится Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

Подмосковная делегация по поручению губернатора области Андрея Воробьева отправилась во Францию в рамках роуд-шоу. Мероприятия пройдут с 11 по 13 апреля. Представители от Подмосковья осмотрят ряд объектов. Также делегация области проведет роуд-шоу в Лионе и Париже. Там будет представлена привлекательность региона для инвестиций.

Буцаев отметил, что для Московской области важен экономический рост и привлечение новых инвесторов на территорию региона.

"Подмосковье постоянно движется в международных и российских рейтингах инвестпривлекательности. Мы вошли в десятку самых инвестпривлекательных регионов страны. У нас на территории только новых заводов открывается более 100, а проектов в реализации около тысячи. Наше сопровождение инновационных проектов будет более привлекательным, чем в Европе", — заявил Буцаев.

Министр добавил, что власти региона способствуют сокращению времени согласований и выдачи разрешений инвесторам, а также ведут работы по созданию преференций.

