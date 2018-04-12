Коммунальные долги УК Подмосковья превысили 11 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Долги управляющих компаний Московской области перед ресурсоснабжающими организациями превысили 11 миллиардов рублей, сообщил замминистра ЖКХ Подмосковья Владимир Мельник, выступая на "круглом столе" в Мособлдуме.

На мероприятии обсуждается переход к прямым договорам между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.

О необходимости таких преобразований в системе платежей за услуги ЖКХ говорил президент РФ на ежегодной пресс-конференции и предложил исключить управляющие компании из цепочки денежного потока за предоставляемые услуги. Согласно его поручению, правительство страны должно принять до 1 марта следующего года закон о переходе на систему прямых договорных отношений потребителей коммунальных услуг и организаций, занимающихся ресурсоснабжением в сфере ЖКХ. Главной причиной для подобных нововведений называются задержки по перечислению средств непосредственно от УК в ресурсоснабжающие организации. По данным Росстата, сумма общей задолженности за платежи по коммунальным услугам, накопленная управляющими компаниями России, составляет около 250 миллиардов рублей. При этом общая сумма долгов за услуги ЖКХ равняется 1,2 триллиона рублей.