На корректировку кадастровой оценки в Подмосковье дадут два месяца

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. При проведении кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков в Подмосковье собственники смогут изменить неверные характеристики своей собственности в течение 60 дней, говорится в сообщении областного Минимущества.

"В рамках государственной кадастровой оценки в 2018 году в Подмосковье будут оценены более 12 миллионов земельных участков и объектов капитального строительства. На первом этапе, в третьей декаде июня, мы выложим предварительные данные, чтобы было больше времени на исправление ошибок. Данные будут в открытом доступе 60 дней, чтобы каждый собственник имел доступ к данному перечню, мог найти по кадастровому номеру или адресу свой объект, увидел величину кадастровой стоимости объекта и понял, близка ли она к рыночной", — сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оценочная кампания 2018 года отличается от предыдущих — она будет осуществляться по новым методическим указаниям, в которых акцент делается на тщательной группировке объектов недвижимости и фактическом использовании объекта. Проводить кадастровую оценку будет областное ГБУ "Центр кадастровой оценки", которое было создано специально для реализации нового закона "О государственной кадастровой оценке".

Промежуточный отчет будет опубликован на сайтах Центра кадастровой оценки, областного Минимущества и фонда данных Росреестра. На проверку характеристик и подачу замечаний, в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта, гражданам отводится 50 дней из 60. Оставшиеся 10 дней даются сотрудникам ГБУ на проверку последних замечаний жителей и внесение данных изменений в промежуточный отчет, добавил Аверкиев.