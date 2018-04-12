Конно-спортивный клуб открыли в подмосковном Раменском

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Конно-спортивный клуб открылся в Раменском районе Подмосковья, сообщает региональный Минстрой.

"Завершено строительство конно-спортивного клуба в селе Загорново в Раменском районе. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию", — сообщается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что общая площадь земельного участка, на котором расположился конный клуб, составляет 2,6 гектара. Основную площадь занимает специализированный крытый манеж для работы с лошадьми, по периметру которого на первом этаже расположены денники, склад хранения сена, манеж, аптечный пункт, комнаты отдыха, обеденный зал на 40 посадочных мест и служебные помещения. На втором этаже обустроены гардеробы и методический класс. Третий этаж отведен под административные и другие помещения для функционирования и обслуживания коневодческого хозяйства. Общая площадь главного здания — порядка 10,5 тысячи квадратного метра.

На территории клуба также обустроены хозяйственная зона, две малые площадки для левад и крупная для плаца, а также благоустроенная площадка для отдыха, которая оборудована беседкой-ротондой со скамейками. Дополнительно на территории размещена парковка.

Отмечается, что архитектурный облик здания выполнен в стиле загородного прованса, а схема расположения основных функциональных зон для посетителей конно-спортивного клуба позволяет проводить разноплановые праздничных мероприятий со сложными и многообразными сценариями.