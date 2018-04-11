Глава Сергиева Посада рассказал о планах "полной перезагрузки" города

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подмосковный Сергиев Посад ожидает "полная перезагрузка", сообщил РИА Новости глава Сергиево-Посадского муниципального района Михаил Токарев.

"Мы ощущаем, что в последние несколько лет к Сергиеву Посаду приковано особое внимание федеральных и региональных властей, Русской Православной церкви. Надеемся, что идеи, озвучиваемые сегодня, перейдут в стадию реализации в ближайшее время. Это позволит городу получить полную "перезагрузку", — сказал Токарев.

Ранее глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что Сергиеву Посаду необходим мораторий на многоэтажную застройку, а также вывод из центра всех административных зданий и, в первую очередь, администрации муниципалитета и СИЗО. Эти мероприятия помогут подчеркнуть особый исторический и духовный статус города. По словам Меня, в центре города планируется возвести ряд новых зданий с "православным уклоном", в том числе образовательный, медийный и медицинский центры.

Токарев считает, что если у Сергиева Посада появится дополнительный правовой статус в части высотности застройки, это пойдёт только на пользу. "Мы однозначно поддержим решения, чётко и однозначно на региональном или федеральном уровне регламентирующие все градостроительные действия в центральной части Сергиева Посада. Сейчас у нас приняты регламентирующие документы, однозначно запрещающие строительство зданий в центральной части выше трёх этажей. В этом плане на региональном и муниципальном уровне достигнута полная прозрачность", — отметил он.