Подмосковье завершит подготовку к ЧМ-2018 к 30 мая

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Основные мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Подмосковье завершатся к 30 мая, сообщил министр спорта и физической культуры Подмосковья Роман Терюшков на пресс-конференции, посвящённой подготовке региона к Мундиалю, который пройдёт в России летом этого года.

По словам министра, в регионе во время подготовки к ЧМ-2018 проведены 288 мероприятий по приведение в порядок территорий. На эти целы выделено 4,3 миллиарда рублей. В числе прочих мероприятий были приведены в порядок фасады зданий, расположенных вдоль маршрутов следования команд и болельщиков, зоны парков и скверов, обновлена дорожная навигация и указатели.

В качестве территории размещения Подмосковье выбрали 11 сборных. В свободное время командам-участницам и болельщикам будет предложена культурная программа с посещением исторических городов: Сергиева Посада, Дмитрова, Зарайска, Коломны, Истры и других.