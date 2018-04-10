В Подмосковье по выбору жителей отремонтируют более 850 км дорог

КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 апр — РИА Новости. В Московской области по выбору жителей будут отремонтированы свыше 850 километров дорог, на эти цели будут выделены 4,7 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

"По итогам голосования на портале "Добродел" в план ремонта дорог на 2018 год включен 861 километр дорог. Это в 2,7 раза больше, чем в 2017 году, когда были отремонтированы 315 километров", — сказал Тресков на заседании подмосковного кабинета министров. По словам главы регионального Минтранса, на эти цели из бюджета будут выделены 4,7 миллиарда рублей — это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Ранее Тресков сообщил, что ремонтная кампания на региональных дорогах начнется в Подмосковье с 16 апреля.

Всего в 2018 году запланировано отремонтировать 3,23 тысячи километров подмосковных дорог. На эти цели планируется потратить 19 миллиардов рублей.