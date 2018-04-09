За три месяца в Подмосковье зарегистрировали 30 случаев бешенства животных

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Основная заболеваемость бешенством приходится на лисиц, собак и кошек.

С начала года на территории Подмосковья было зарегистрировано 30 случаев бешенства животных. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области.

45,16% случаев заболеваемости приходится на лисиц, 32,25% — на собак, 19,35% — кошек. Доля домашних собак и кошек составила 56,25%. В 2018 году в медучреждения региона по поводу укусов животными обратился 4671 человек.

В 2017 году число обращений составило 22 789, детей кусали 5270 раз. Всего за год было зафиксировано 128 случаев бешенства. Из 39 муниципальных образований, где были выявлены случаи заболеваемости, большая доля пришлась на Ногинский район (13 случаев), Клин (9), Раменский район (9), Истру (8) и Одинцовский район (7).

Если человек контактировал с зараженным животным, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной.