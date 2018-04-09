Дворы в подмосковной Балашихе благоустроят профессиональные архитекторы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Благоустройство дворовых территорий в подмосковной Балашихе будет проводиться на основе проектов профессиональных архитекторов, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.
Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство дворов в Балашихе начнется в мае. Аукционные процедуры должны завершиться в конце апреля — начале мая. С 2018 года к шести обязательным элементам благоустройства: ремонту внутридворовых проездов, установке детских и спортивных площадок, модернизации или строительству линий уличного освещения, озеленению, реконструкции или строительству новых контейнерных площадок, установке информационных стендов добавятся еще два: установка скамеек и урн.