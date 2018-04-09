Почти 1,5 млн куличей продали за предпасхальную неделю в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почти 1,5 миллиона куличей продано в Подмосковье в предпасхальную неделю, говорится в сообщении Минпотребрынка региона.
В Минпотребрынка отметили, что на подмосковных ярмарках и в торговых сетях была представлена преимущественно региональная продукция — куличи, испеченные на подмосковных хлебокомбинатах, а также в частных пекарнях и пекарнях при монастырях.
"Старт массовой продаже куличей был дан 2 апреля, а максимальный спрос был зафиксирован 6 и 7 апреля", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.