Почти 1,5 млн куличей продали за предпасхальную неделю в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почти 1,5 миллиона куличей продано в Подмосковье в предпасхальную неделю, говорится в сообщении Минпотребрынка региона.

"По всему региону на ярмарках, в розничных магазинах, в кафе и ресторанах были реализованы 1,444 миллиона куличей", — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что этот показатель в 1,5 раза превышает итоги продаж прошлого года.

В Минпотребрынка отметили, что на подмосковных ярмарках и в торговых сетях была представлена преимущественно региональная продукция — куличи, испеченные на подмосковных хлебокомбинатах, а также в частных пекарнях и пекарнях при монастырях.

"Старт массовой продаже куличей был дан 2 апреля, а максимальный спрос был зафиксирован 6 и 7 апреля", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.