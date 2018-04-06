Курс по раздельному сбору мусора готовится для школьников в Подмосковье

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Курс по обучению школьников раздельному сбору мусора готовится в Подмосковье, сообщила министр образования региона Марина Захарова.

С инициативой обучать школьников раздельному сбору отходов выступил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"И сегодня такая программа готовится. Она будет проходить во внеурочное время, это классные часы, другие виды деятельности. Задействованы и министерство экологии, и министерство образования", — сказала Захарова на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что планируется рассказывать об успешных примерах в других странах, о правильном обращении с рассортированными отходами.

Глава области ранее дал критическую оценку организации раздельного сбора мусора в регионе, назвав его "громыханием в воздухе" и отметив, что реально раздельный сбор в настоящее время осуществляется только в двух муниципалитетах — "на оценку "хорошо" в Мытищах и на оценку "неплохо" в Дубне". По словам Воробьева, в Подмосковье должны быть приняты региональные законы, которые позволят ввести полноценную систему раздельного сбора мусора.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в число пилотных регионов России, где в экспериментальном порядке в 13 городах введен раздельный сбор мусора с приоритетом переработки над захоронением. Планируется, что до конца 2018 года каждая вторая контейнерная площадка в Московской области будет оборудована баками для раздельного сбора отходов.