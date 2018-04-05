Подмосковные хлебозаводы начали выпекать к Пасхе куличи

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Порядка ста подмосковных предприятий хлебопекарной отрасли приступили к выпуску куличей к предстоящей Пасхе, которая будет отмечаться в воскресенье, 8 апреля, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, подмосковные пекари на вкус и потребительский спрос предлагают куличи и другую сдобу по разнообразным рецептам, весу и форме. Жители региона и столицы могут уже сегодня приобрести пасхальные куличи в фирменных торговых точках хлебопекарных предприятий.

Разин особо отметил, что при производстве изделий хлебопекарные предприятия региона используют только натуральное сырье и в основном подмосковных сельхозпроизводителей





