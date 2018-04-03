Глава Домодедова отчитался о рекордном росте бюджета за год

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Александр Двойных назвал прошлый год успешным с экономической точки зрения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял доклад главы городского округа Домодедова о результатах работы за год. Александр Двойных подчеркнул, что с экономической точки зрения год был очень успешным. Об этом сообщил телеканал "360".

"Рекордный рост бюджета. Мы перешагнули в доходной части за семь миллиардов. Прибавили 22%, это не только субсидии из бюджета, мы 600 миллионов доходов увеличили", — отчитался Александр Двойных.

Как рассказал глава Домодедова, расходы бюджета выросли на 32%, при этом около семи миллиардов рублей было отправлено на социальные проекты, а кредиторская задолженность сохранилась на нулевом уровне.

Александр Двойных сделал акцент на том, что экономическому росту помог "чемпионат мира и тот импульс, который дало правительство, включив нас во все программы". По словам главы городского округа, было привлечено инвестиций на сумму более 40 миллиардов рублей.

Кроме того, Александр Двойных рассказал губернатору о начале работы на территории городского округа нового распределительного центра сети гипермаркетов "Ашан". Соглашение уже подписано. Новый логистический центр создаст тысячу новых рабочих мест.

В отчете губернатору области глава Домодедова обратил внимание на то, что в городе подготовлены хорошие площадки, которые были сформированы как индустриальные парки.

Андрей Воробьев, в свою очередь, выделил проект компании "Мираторг", инвестиции в который составят около восьми миллиарда рублей.

"Это будет мощный распределительный комплекс и большой цех по переработке продуктов питания, которые они сами производят. Это птица, и красное мясо, и овощи. Это будет знаковый проект", — отметил губернатор региона.

Тем не менее, Александр Двойных констатировал, что с социальной инфраструктурой в Домодедове отмечаются сложности, при этом заметив, что в сфере здравоохранения вопросы решаются: в поликлинике, которую не ремонтировали с 1984 года, уже начались работы и определены подрядчики. В области строительства жилого сектора сложности пока остаются.

"Большое количество жилья, которое было заложено в годы работы программы "Доступное жилье", где отсутствовали обязательства застройщика по социнфраструктуре — есть сложности. Это Южное Домодедово. Не движется вопрос по достройке школы и детского сада, мы общаемся с компанией, которая взяла обязательства достроить эти объекты", — рассказал Александр Двойных.

Глава городского округа доложил, что работы по строительству развязки, соединяющей север Домодедова с микрорайоном Авиационный, подходят к завершению.

"Это важная дорога, потому что с другой стороны города эти районы связаны через железнодорожный переезд. По переезду нас включили в программу по привлечению инвесторов", — напомнил Александр Двойных.

Также он рассказал о том, что из дорожного фонда было выделено 2,7 миллиарда рублей на строительство трассы, соединяющей дороги М4 "Дон" и А105 (Москва — аэропорт Домодедово), добавив про планы продлить ее до М2 "Крым" в районе Подольска.