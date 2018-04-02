Павловский Посад вошел в пятерку бюджетных городов страны для путешествий

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Рейтинг был составлен на основе анализа броней жилья с 1 марта до 30 апреля 2018 года.

Павловский Посад вошел в топ-5 недорогих городов России для путешествий весной. Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Рейтинг был составлен на основе бронирования жилья за период с 1 марта по 30 апреля текущего года. В этот период туристы бронируют отели и квартиры в Павловском Посаде в среднем на две ночи. Стоимость за сутки – порядка 1,3 тысячи рублей.

Кроме Павловского Посада в топ-10 рейтинга вошли Тула, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Петрозаводск, Тюмень, Астрахань, Воронеж, Волгоград и Йошкар-Ола.