200 «умных фонарей» установят в Московской области

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Фонари с зарядкой для электромобилей установят во дворах Подмосковья.

200 фонарей, оснащенных зарядными станциями для электромобилей, установят во дворах Московской области до конца 2019 года. Об этом сообщил телеканал " 360 " со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя министра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова.

"В 2018–2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 "умных" опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей", – заявил Дмитрий Анисимов.

На данный момент в области работают 46 электрозарядных станций. Все они оснащены специальной информационной наклейкой.