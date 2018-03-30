200 «умных фонарей» установят в Московской области

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Фонари с зарядкой для электромобилей установят во дворах Подмосковья.
"В 2018–2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 "умных" опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей", – заявил Дмитрий Анисимов.
На данный момент в области работают 46 электрозарядных станций. Все они оснащены специальной информационной наклейкой.