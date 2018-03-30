Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от 4000 квартир в 2018 году

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Квартиры получат дольщики из разных городов и районов региона.

В течение 2018 года в Московской области обманутым дольщикам будут вручены ключи от четырех тысяч новых квартир. Об этом во время "Прямого разговора" на телеканале "360" заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что решением вопроса обманутых дольщиков отдельно занимается замглавы Минстройкомплекса Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что ключи от новых квартир получат дольщики самых разных городов и районов, в том числе в Одинцовском и Раменском районах и Балашихе.

"Задача — каждый месяц выдавать ключи тем, кто их ждет", — заявил губернатор.

Андрей Воробьев сказал, что в беде не будет оставлен ни один подмосковный дольщик. Глава региона обратил особое внимание на то, что власти области держат на контроле все проблемные объекты на своей территории.

"Большую цену мы заплатим за мошенников, которые обманули людей, но мы за это отвечаем", — заключил губернатор.