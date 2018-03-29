Дополнительные выплаты будут получать семьи детей инвалидов из Подмосковья

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Право на дополнительные денежные выплаты появится у семей с детьми-инвалидами, которые учатся в школах Московской области.

На 47 заседании Московской областной Думы депутаты приняли в трех чтениях законопроект о новых изменениях в Законе "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области", рассказал телеканал "360".

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Она добавила, что выплаты будут предоставлены из средств бюджета Подмосковья.

В рамках заседания на тему законопроекта высказалась заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая.

"Замечаний и предложений Государственного правового управления Московской областной Думы в адрес Закона не поступило. Замечаний от комитетов и фракций также не поступило", — отметила Ирина Слуцкая.