Полигон ТБО "Ядрово" полностью закроют грунтом до 24 марта

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Укладка изоляционнного материала уже завершена на три четверти.

Работы, проводящиеся на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, выполняются в соответствии с графиком. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на гендиректора "СтройТеха" Александра Малашенко, который заявил, что тело полигона будет полностью закрыто грунтом до конца текущей недели.

Как уточнил Александр Малашенко, укладка особого изоляционного материала — геомембраны — на три четверти уже завершена, а песчано-дренажный слой готов на 40%.

В свою очередь, замглавы администрации Волоколамского района Игорь Виноградский отметил, что подача мусора на полигон "Ядрово" прекращена, а часть полигона засыпана грунтом.

"На сегодня работы ведутся на 1,5 гектарах, которые еще не засыпаны. Эта работа ведется, до 24 числа полигон будет полностью закрыт — 4,5 гектара, три гектара уже засыпаны", — рассказал Игорь Виноградский.

Все планируемые работы выполняются в срок. Система дегазации мусорного полигона в Волоколамском районе будет введена в строй до 15 июня. А ее монтаж начнется уже 23 марта.