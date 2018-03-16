В Подмосковье появится электронная база пойманных бродячих животных

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Электронную базу пойманных бродячих животных планируют запустить в текущем году в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на депутата Мособлдумы Сергея Двойных.

Как уточнил депутат, в базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязке к местности и фотографии животного.

Вносить животных в базу будут только после того, как ему поставят электронный чип. Заниматься этим будут специализированные организации. Сергей Двойных отметил, что к данной работе можно привлечь и волонтеров. Он уточнил, что волонтерские организации могут выйти сами со своими предложениями в муниципалитеты.

Также депутат рассказал, что с 2016 года в Подмосковье действует механизм, который пока работает в тестовом режиме, но в ряде муниципалитетов уже успешно им воспользовались.

"Суть его заключается в том, что муниципальное образование объявляет торги, в ходе которых определяется организация, с которой будет заключен договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. И средства, заложенные в областном бюджете, будут перечисляться именно победившей организации", – сообщил Сергей Двойных.