Глава Волоколамского района проверил станции экомониторинга в "Ядрово"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Евгений Гаврилов, глава Волоколамского района, провел проверку работы станции экомониторинга в районе полигона "Ядрово". Измерения проводятся в двух точках в деревнях Нелидово и Возмище. Эти территории находятся в трех километрах от полигона. С помощью приборов измеряют уровень содержания вредных веществ в воздухе в круглосуточном режиме. Об этом сообщил телеканал "360".

"Данные, которые снимаются этими станциями, в постоянном режиме передаются в центр экомониторинга. У нас есть доступ, чтобы эти данные посмотреть. По состоянию на утро, специалисты представили данные, что превышений ПДК нет", — заявил Евгений Гаврилов.

Любой желающий может ознакомиться с данными в интернете. Их можно найти на сайте администрации Волоколамского района. В таблице приведены данные, полученные за последние 24 часа.

Сейчас Госэконадзор вместе с властями выбирают место для установки еще двух станций экомониторинга. Они будут располагаться восточнее и севернее полигона. Три территории рассматриваются, как возможные площадки. Это деревни Трехмарьино, Ядрово и Ченцы. Помимо этого, дополнительные замеры берут в разных местах вокруг полигона.

Начальник управления Госэконадзора Минэкологии Подмосковья Лариса Косюк сообщила, что у ведомства есть своя передвижная лаборатория, которая также проводит замеры воздуха и занимается информированием населения.

"Мы сначала получаем информацию от администрации о наличии жалоб, фиксируем эти адреса и с привлечением общественности ездим и осуществляем замеры", — отметила Лариса Косюк.