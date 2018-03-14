Голландская компания проведет дегазацию на полигоне "Ядрово"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Голландская компания Multriwell проведет дегазацию волоколамского полигона ТБО "Ядрово". Об этом сообщил замминистра экологии Московской области Михаил Сылка. Об этом сообщил телеканал "360". Компания и собственники "Ядрово" подпишут контракт завтра.

Замминистра отметил, что Multriwell работает по технологии, которой уже порядка 20 лет. Михаил Сылка заявил, что компания была выбрана из-за большого опыта работы.

"Для нас самое главное, чтобы не было негативного влияния на окружающую среду. Сейчас мы уже локализовали все выходы газа, которые были на полигоне. Превышений ПДК нет. Мы приступили к частичной рекультивации старого тела полигона", — добавил замминистра экологии.

По его словам, на данный момент нет угрозы населению и негативного воздействия на окружающую среду.

"Но все равно нужна активная дегазация", — добавил Михаил Сылка.

За три месяца планируется собрать и обезвредить свалочный газ, а также превратить в техническую воду жидкость, которая находится под толщами мусора.

Все биопроцессы сможет активизировать система труб.

"Это как один большой биореактор, который перерабатывает внутри все негативные последствия. Ликвидируется опасность для грунтовых вод. Опасные воды из тела полигона никуда не будут поступать, как это бывает при использовании традиционных технологий", — заявил коммерческий директор компании Multriwell Юджин Тиммерманс.

По словам главы Волоколамского района, придя на полигон, можно будет узнать о ходе работ. В администрации предложили создать группу общественного контроля.