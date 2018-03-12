В Подмосковье с помощью валидатора можно оплатить проезд соцкартой

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Теперь в Подмосковье можно оплатить проезд социальной картой с помощью валидатора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для оплаты проезда льготники, которые составляют 55% всех пассажиров "Мострансавто", не обращаясь к водителю или кондуктору, могут самостоятельно прикладывать социальную карту к валидатору при входе и выходе из автобуса, чтобы зафиксировать начальную и конечную остановки.

В настоящий момент оплата проезда социальными картами с помощью валидаторов возможна примерно в двух тысячах автобусов "Мострансавто", в то время как бесконтактная оплата банковской картой возможна во всех 4500 транспортных средств автопарка перевозчика.