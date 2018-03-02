Средняя величина жилищного кредита в Подмосковье увеличилась на 11%

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За прошедший год в Московской области возросло количество сделок по покупкам квартир в ипотеку, также вырос объем ипотечного кредитования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации застройщиков Московской области. Средняя величина кредита на покупку квартиры достигла 2,9 миллиона рублей.

На первичном рынке Подмосковья за прошлый год объем сделок по ипотеке вырос на 17% до 54,7 миллиарда рублей. Число сделок с привлечением механизмов ипотечного кредитования из них стало больше на 5%. Средняя величина кредита достигла 2,9 миллиона рублей, увеличившись на 11%.

На 2% больше, чем в 2016 году, в Московской области в прошедшем году было зарегистрировано договоров долевого участия — 94,6 тысячи. На первичном рынке было продано квартир на сумму около 300 миллиардов рублей общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров. В Ленинском районе в 2017 году реализовали 653 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах. На втором месте по данному критерию — Красногорск, на третьем — Люберцы.

Ключевая ставка ЦБ, по прогнозам аналитиков Ассоциации застройщиков Подмосковья, в текущем году должна уменьшиться, повлияв, таким образом, на ставки по ипотеке коммерческих банков. Что, в свою очередь, окажет положительное влияние на реализацию стратегии развития жилищной сферы до 2025 года, одобренную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в начале 2017 года. Согласно программе, доступность ипотечного кредитования должна повышаться, чтобы более половины российского населения смогли приобрести собственное жилье с привлечением ипотечных средств. Также программой предусмотрено увеличение до 15-20% ВВП доли ипотечного портфеля.