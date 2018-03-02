В Подмосковье закрыли почти 40 групп в 31 детском саду

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Московской области с 17 по 22 февраля зарегистрировано 49507 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и три случая заболевания гриппом. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт Роспотребнадзора по Московской области, 32115 тысяч случаев заболеваний ОРВИ зарегистрировано среди детей до 14 лет. Однако общий уровень заболеваемости на 8-й неделе текущего года оказался ниже на 38,9% расчетных эпидемических пороговых величин.

В 31 дошкольном образовательном учреждении из-за заболеваемости ОРВИ закрыто 39 групп. Это произошло в детских садах Долгопрудного, Красногорска,Лобни, Павловского Посада, Подольска, Химок, Чехова, а также Ногинского и Серпуховского районов.

В городских округах Балашиха, Долгопрудный, Коломна, Красногорск, Лобня, Павловский Посад, Химки и Чехов, а также в Солнечногорском районе из-за роста заболеваемости ОРВИ в 13 школах закрыты 22 класса.

Роспотребнадзор по Московской области контролирует ситуацию по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.