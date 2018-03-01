Дольщики ЖК "Авиатор" в Химках получат квартиры в следующем году

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Ситуацию контролирует лично глава городского округа.

Власти Химок встретились с инициативной группой дольщиков в администрации городского округа. Участники долевого строительства ждут квартиры с 2014 года. Обязательство довести строительство дома до конца взяла на себя химкинская администрация, она уже нашла инвесторов и составила дорожную карту. Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказал замглавы г.о. Химки по строительству Михаил Медведев, сейчас необходимо дождаться снятия с земельного участка арестов, причем это уже решенный вопрос. Как только участки будут сформированы, и судом назначен новый застройщик, можно будет приступить к строительству объекта, пояснил Михаил Медведев.

Инвесторы — три строительные компании, уже возводившие дома в Московской области. Дорожная карта составлена. Вопрос обманутых дольщиков ЖК "Авиатор" взял под свой личный контроль глава Химок Дмитрий Волошин, он дал обещание, что ключи от квартир участники долевого строительства получат до осени следующего года. Будущих жильцов ЖК такие "долгие" с их точки зрения сроки не устраивают.

"Сдвигаются сроки, а стройка с места не сдвигается", — возмущаются дольщики.

Работы по строительству жилого объекта остановились в начале 2016 года, когда дом был готов на 80%. Позднее застройщик официально обанкротился, дом признали проблемным, на землю наложили арест.

Дорожная карта состоит более чем из 20 пунктов, три их которых — зона ответственности администрации городского округа Химки. И прежде чем возобновить работы по строительству, необходимо дождаться решений других инстанций по остальным пунктам. Но в любом случае, как уверяют химкинские власти, ключи от новых квартир обманутые дольщики ЖК "Авиатор" обязательно получат.