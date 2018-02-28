Более 140 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Порядка 140 тысяч человек прошли диспансеризацию в московском регионе в период с 1 января 2018 года. По результатам обследований впервые выявлено свыше семи тысяч случаев заболеваний. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли уже свыше 140 тысяч человек, что составляет более 12% от годового плана", – заявила Ольга Забралова.

Она отметила, что за 2017 год диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, из прошедших диспансеризацию в этом году, 37% признали практически здоровыми. 14% жителей имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 49% выявлены заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

Марков добавил, что 40% людей, прошедших диспансеризацию, были направлены на дальнейшее обследование.

"С начала 2018 года в результате диспансеризации впервые выявлено более семи тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 2,4 тысячи случаев болезни системы кровообращения, порядка 1,8 тысячи случаев болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, включая сахарный диабет", – отметил Дмитрий Марков.

Он также сообщил, что во время диспансеризации у населения Московской области было выявлено 114 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

На 2018 год диспансеризация в Московской области планируется более чем для 1,16 миллиона человек.