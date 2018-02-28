В Подмосковье провели анализ цен на постные блюда

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Подмосковные предприятия общепита вводят постные комплексные обеды и делают скидки на постное меню. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам главы регионального ведомства Владимира Посаженникова, согласно данным проведенного мониторинга, в столовой на территории области постный обед, который включает в себя салат, суп, второе и десерт, стоит около 150 рублей. В ресторанах быстрого питания Burger King, KFC, McDonald’s, "Крошка Картошка" обед, который состоит из трех блюд — салата, постного бургера и десерта, обходится примерно в 350 рублей.

"В ресторанах выбор блюд из постного меню наиболее разнообразен. Гостям предлагают такие блюда как овощной суп, борщ постный, пюре, грибной суп-лапша, крем-суп из тыквы, салаты, долма, люля из картофеля с грибами, вареники, ризотто, спагетти и многое другое. В среднем постный обед из трех блюд в ресторане или кафе на территории области обойдется от 450 рублей", — отметил Владимир Посаженников.

Православные соблюдают Великий пост с 19 февраля и до Пасхи, которая в этом году приходится на 8 апреля. Поэтому Минпотребрынка Московской области проанализировало постное меню, а также среднюю стоимость постного обеда.