Мэр Москвы и глава Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин на заводе "ЛиАЗ" в Ликино-Дулеве подписали соглашение о развитии промышленного потенциала Московского региона. Об этом сообщил телеканал "360". Документ учитывает положения договора о стратегическом развитии, который был заключен в рамках инвестфорума в Сочи.

По словам губернатора Московской области, стратегическая задача – это реализация программ, которые позволят обеспечить рост экономики, занятость, позволят собирать налоги.

"Мы все заинтересованы в экономически развитом регионе", — добавил Андрей Воробьев.

Документ предусматривает проведение мероприятий, которые будут стимулировать промпроизводство в области. Кроме того, появится единый портал производителей Москвы и Подмосковья, в том числе для размещения контрактного производства, для продвижения продукции на рынки не только московского региона, но и субъектов страны, а также на экспорт.

Сергей Собянин отметил, что промышленность Московского региона составляет 20% от российской.

"От того, как она функционирует, как она развивается, зависит благополучие региона и страны в целом. Подписывая сегодняшнее соглашение, я уверен, что мы сделаем шаг вперед к тому, чтобы наши регионы не только конкурировали, в хорошем смысле слова, но сотрудничали на благо развития Московского региона, на благо страны, на благо жителей Москвы и Подмосковья", — заявил мэр Москвы. Собянин и Воробьев познакомились с последними новинками входящего в группу ГАЗ завода "ЛиАЗ".

Предприятие – крупнейший производитель автобусов большого класса, занимающий 60% рынка.

"В этом году на 30% должно быть увеличено количество производимых машин. Очень приятно, что сегодня мы увидели электробус — это тоже новая, инновационная машина, которая должна конкурировать с лучшими мировыми образцами автопроизводителей", — отметил губернатор Подмосковья.

Машина получила новый экстерьер, пассажировместимость возросла с 47 до 51 человек. Автобус оснащен системой удаленной диагностики основных систем, а также специальной системой помощи водителю ADAS.