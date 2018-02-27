На открытии щелковского коворкинг-центра презентовали стартап-аэротакси

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Щелковском районе Подмосковья открылся коворкинг-центр, в котором презентовали ряд стартапов, сообщил телеканал "360". Грант Uber получило аэротакси. Его прототип планируется презентовать в апреле 2018 года.

Стартап прокомментировал зампред правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Он отметил, что власти будут "всячески поддерживать" проект аэротакси, кроме того, есть договоренности о возможности получения подмосковного гранта для реализации научно-исследовательских работ в этом направлении.

Кроме аэротакси, в качестве стартапов в коворкинг-центре презентовали дрон для мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, подставки, снижающие нагрузку на спину при офисной работе, проекты инфомониторов и другое.

Председатель Среднерусского банка Сбербанка России Игорь Артамонов заявил, что часть представленных проектов будет профинансирована, а другие — изучены с целью изменения собственной продукции, не удовлетворяющей полностью требованиям.