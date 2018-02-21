В Подмосковье к ЧМ-2018 отремонтируют свыше 130 километров дорог

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Работы планируют завершить к концу мая.

К чемпионату мира по футболу на территории Московской области будет приведено в порядок свыше 130 километров дорог. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя главы подмосковного Минтранса Андрея Суязова.

"Сформирован план дорожных работ. В 2017 году было отремонтировано 125 километров дорог, в 2018 году этот план включает более 130 километров", — сообщил Андрей Суязов.

Как уточнил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, работы должны быть завершены к 15–20 мая. Из запланированных к ремонту дорог 118 километров относятся к региональной сети. На дорожные работы затратят уже предусмотренные бюджетом средства.

Также Андрей Суязов сообщил, что по всем маршрутам следования команд-участниц мундиаля будут проведены объезды в марте-апреле. Выявленные замечания будут устранены в рабочем порядке.