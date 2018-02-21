Тысячу новых рабочих мест создали в Реутове в 2017 году

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава городского округа Реутова Станислав Каторов подвел итоги 2017 года.

Около тысячи рабочих мест удалось создать в Реутове в прошлом году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Станислава Каторова. Об этом рассказал, подводя итоги 2017 года на встрече с жителями.

В 2017 году власти Реутова привлекли инвестиционные средства в размере 17 миллиардов рублей.

"В 2017 году нам удалось привлечь 17 миллиардов рублей инвестиций. Также была создана одна тысяча новых рабочих мест", — сообщил Станислав Каторов.

В 2018 году работа по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест будет продолжена. По словам Каторова, планируется открыть тысячу новых вакансий, а в бюджет округа привлечь 18 миллиардов рублей.

"В этом году мы ставим задачу – привлечь порядка 18 миллиардов рублей инвестиций и создать еще одну тысячу новых рабочих мест", — добавил Каторов.

В 2018 году в Реутове будут построены новые школы, детсады, а также создан физико-математический класс на базе "Лицей" и детский технопарк "Изобретариум".