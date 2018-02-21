Более 300 км ЛЭП отремонтируют в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Также специалисты проведут восстановительные работы на почти 600 зданиях региональных подстанций.

315 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, расположенных на территории Подмосковья, будут капитально отремонтированы в течение 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мособлэнерго". Основное внимание будет уделено ЛЭП, расположенным в дачных поселках и СНТ Московской области.

Как уточняет "Мособлэнерго", капитально отремонтировано будет 590 зданий подстанций и 65 единиц оборудования трансформаторных подстанций, причем на часть работ подрядные организации привлекаться не будут, а ремонт выполнят силами подмосковных энергетиков.

Расчистка трасс прохождения воздушных ЛЭП от деревьев и кустарников запланирована на II-III кварталы текущего года. Всего будет очищено 211 гектаров трасс.

По сравнению с 2017 годом объем работ по капремонту и очистке ЛЭП от деревьев и кустарников увеличен. В прошлом году капремонт был произведен на 267,88 километра линий электропередачи. Специалисты очистили 172,5 гектара трасс прохождения воздушных ЛЭП.