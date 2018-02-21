В производство лекарств в Подмосковье вложат около 6 миллиардов рублей

Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм. Архивное фото

Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В завод по производству лекарств на территории Подмосковья инвестирует компания "Росатом".

Компания "Росатом" планирует инвестировать в производство лекарственных препаратов в Московской области порядка шести миллиардов рублей. На новом заводе будут выпускать лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщил телеканал "360".

У участников рынка есть мнение, что в результате реализации проекта, которая может занять не менее 10 лет, компания сможет контролировать часть сегментов фармотрасли.

Строить завод планирует учрежденное в феврале 2017 года АО "Русатом Хэлскеа", которое является "дочкой" "Росатома". Партнером проекта выступит АНО "Агентство по технологическому развитию".