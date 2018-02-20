Подмосковным врачам предоставят 800 квартир по соципотеке в течение 3 лет

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В 2017 году медикам было предоставлено 290 квартир по программе "Социальная ипотека", в 2016 году таких квартир было 260.

Власти Подмосковья предоставят для медицинских специалистов 800 квартир в течение трех лет. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Она отметила, что Подмосковье – единственный регион, в котором действует программа по социальной ипотеке.

"Мы за три года планируем 800 квартир дать медикам. В прошлом году дали 290, в позапрошлом — примерно 260", — отметила Ольга Забралова.

Главы муниципалитетов также предоставляют врачам служебное жилье, компенсируют плату за проезд, также для специалистов предусмотрены различные социальные льготы. Для медиков, которые поедут работать в сельскую местность по программе "Земский доктор", дополнительно к социальной ипотеке и служебному жилью предоставят подъемные в один миллион рублей.