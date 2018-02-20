В Подмосковье пройдет урок мужества "Маленькие герои большой войны"

МОСКВА, 20 фев — РИА новости. Всероссийский урок мужества проведут в Подмосковье 21 февраля 2018 года.

21 февраля 2018 года в Московской области впервые состоится всероссийский урок мужества "Маленькие герои большой войны". Эта патриотическая акция направлена на сохранение и передачу молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во время Великой Отечественной войны. Урок мужества проведут 21 февраля с 12:00 до 13:00 в прямом эфире телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!", а также полковник, составитель книги-трилогии "Маленькие герои большой войны" Аркадий Никоноров.

Проект "Маленькие герои большой войны" запущен благотворительным фондом "Спешите делать добро!" в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы. Старт проекту дал выпуск первого тома книги-трилогии, в 2016 году вышли в свет второй и третий тома.

Книга-трилогия "Маленькие герои большой войны" — это собрание рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 18 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автором-составителем стал Аркадий Никоноров, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры, член союза писателей России, полковник.

В рамках всероссийского урока мужества организаторы расскажут о том, как появился проект "Маленькие герои большой войны", покажут самые яркие страницы книги-трилогии и расскажут, как каждый может принять участие в сохранении памяти детей-героев.

На уроке мужества будет дан старт всероссийскому конкурсу #СПАСИБОМАЛЕНЬКОМУГЕРОЮ, в котором каждый школьник сможет проявить себя и представить свое творческое произведение на тему детского патриотизма.