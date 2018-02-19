В Подмосковье повысят долю госзакупок при участии малого бизнеса

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В соответствии с Национальным планом развития конкуренции доля госзакупок в Московской области при участии малого бизнеса возрастет до 50% до 2020 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замруководителя Московского областного УФАС России Сергея Муравьева.

"Здесь могу четко сказать, что эта цифра согласована с комитетом по конкурентной политике. В зависимости от того, как считать, эта цифра получается от 30 до 50% госзакупок, где участвует малый бизнес. Это в количественном выражении", — сказал Сергей Муравьев.

Также планируется увеличить долю закупок при участии социально ориентированных некоммерческих организаций.