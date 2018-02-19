Подмосковье заняло второе место по количеству российских туристов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Подмосковье заняло второе место по количеству туристов, посетивших российские регионы в 2017 году. За минувший год Подмосковье посетили 14,1 миллиона туристов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "ТурСтат".

Всего в России в прошлом году отдыхали 56,5 миллиона человек. Этот показатель на 3% превысил результат 2016 года.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край. На его территории, включая курорты Сочи, Анапы и Геленджика, побывали в 2017 году 15,8 миллиона человек.

"Подмосковье, Кубань и Крым стали лидерами туризма в 2017 году", — сообщили в агентстве.

Также в топ-10 самых популярных направлений вошли Приморье с более чем четырьмя миллионами туристов, Владимирская область (более 4 миллионов), Ярославская область (3,6 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона), Вологодская область (2,9 миллиона), Тюменская область (2,8 миллиона) и Калужская область (2,5 миллиона).