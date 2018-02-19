В Подмосковье закончили снимать фильм о Зое Космодемьянской

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Документальный фильм о Зое Космодемьянской закончили снимать в Рузском округе. Картина будет повествовать о последних 12 часах жизни партизанки перед казнью. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сейчас начался процесс монтажа фильма. Создатели кинокартины заявили, что она будет отличаться от всего того, что снимали о девушке раньше. Зрители увидят в фильме последние 12 часов жизни Зои, причем последовательность событий ее последней ночи авторам удалось воссоздать полностью.

Зоя Космодемьянская была членом диверсионного отряда. Ей было всего 18 лет. Девушку захватили в плен и казнили немецкие войска. Она стала известной благодаря легендарной речи, в которой призвала жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.