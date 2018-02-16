Проезд в автобусах "Мострансавто" подешевел еще в трех округах Подмосковья

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. С начала года цена проезда в автобусах "Мострансавто" снизилась еще в трех подмосковных городских округах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сейчас проезд в округах составляет в среднем 32,12 рубля, тогда как в прошлом году средняя стоимость проезда равнялась 40,72 рубля. Снижение стоимости стало возможным после объединения муниципалитетов и введения единого городского тарифа, сообщил гендиректор "Мострансавто" Владислав Мурашов.

Он также отметил, что снижение средней стоимости связано с оплатой проезда картой "Стрелка". Проезд по карте с первой поездки стоит более чем на 30% дешевле, если сравнивать с наличным расчетом. При этом за каждые 10 поездок дисконт увеличивается еще на 7%, максимально на 35%.