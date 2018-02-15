Онкорадиологический центр в Балашихе начнет работу в марте

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В современном центре установлены 5 томографов и 4 ультрасовременных линейных ускорителя для терапии выявленных новообразований.

Онкорадиологический центр в Балашихе примет первых пациентов уже в марте текущего года. В настоящее время в центре завершаются подготовительные к открытию работы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Сотрудники центра смогут установить точный диагноз злокачественной опухоли и удалить ее с помощью радиохирургии и радиотерапии, рассказал Марков.

Для диагностики в центре установлены пять томографов, два из них способны обнаружить опухоли размером в несколько миллиметров. Также установлены пять ультрасовременных линейных ускорителя. Один из них предназначен для высокоточного удаления опухолей без операции.

Планируется, что в год Онкорадиологический центр сможет выполнять порядка 20 тысяч диагностических исследований и лечить более трех тысяч человек.

"Ввод в строй нового онкорадиологического центра в Балашихе — важный этап в борьбе с онкологическими заболеваниями. В ближайшее время подобное учреждение заработает и в Подольске", — добавил министр.