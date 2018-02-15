Список получателей льгот на капремонт может быть расширен в Подмосковье

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Изменения в Жилищный кодекс РФ поддержали на заседании Комитета Мособлдумы.

На расширенном заседании Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики поддержали изменения в Жилищный кодекс РФ. Они были разработаны группой депутатов Госдумы. Об этом сообщил телеканал "360".

Председатель Комитета Мособлдумы Игорь Коханый заявил, что субъекты России смогут распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт в ряде случаев, если поправки примут на федеральном уровне.

"Речь идет о компенсации 50% этой платы 70-летним и 100% — 80-летним собственникам жилья, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров", — отметил Коханый.

На данный момент льгота не предполагается в случае, если совместно с пожилыми людьми проживает инвалид I или II групп. На урегулирования такой ситуации и направлен проект закона.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики, необходимо восстановить социальную справедливость в этом вопросе.

"Как только Госдума одобрит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, мы на региональном уровне расширим список получателей компенсации платы за капремонт домов", — отметил Игорь Коханый.

По его словам, финансирование расходов будет покрываться за счет средств федерального бюджета, которые будут передаваться регионам.