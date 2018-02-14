Раздельный сбор мусора введут в Подмосковье в следующем году

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Жители Московской области в следующем году перейдут на раздельный сбор мусора.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев отметил необходимость перехода на раздельный сбор отходов. Об этом сообщил телеканал "360". В 13 муниципальных образованиях региона в пилотном режиме уже действует программа по раздельному сбору мусора. На всей территории Подмосковья ее планируется ввести в 2019 году.

Андрей Воробьев подчеркнул, что организация раздельного сбора мусора должна стать приоритетной задачей для глав муниципалитетов. Он дал поручение министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора, чтобы в 2019 году на раздельный сбор перешли все города и районы области.

Андрей Воробьев поблагодарил за помощь активистов и общественные организации за помощь в борьбе с незаконными свалками, выразив надежду на дальнейшую поддержку в решении этих проблем.

В Подмосковье за пять лет закрыто 24 мусорных полигона. Начались работы по рекультивации трех свалок. Также выполняется национальная программа "Чистая страна", подготовлены участки под современные площадки для утилизации твердых бытовых отходов.

