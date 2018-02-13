Подмосковье обогнало Москву по числу созданной промышленной инфраструктуры

Донской: Подмосковье – один из лидеров по числу мероприятий Года экологии. Архивное фото

Донской: Подмосковье – один из лидеров по числу мероприятий Года экологии. Архивное фото

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московская область стала лидером по количеству созданной промышленной инфраструктуры. Об этом "360" сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

"Буквально за год Московская область сделала качественный рывок, она встала на первое место по количеству созданной промышленной инфраструктуры, тем самым обогнав даже Москву. Это очень позитивно. На сегодняшний день в Московской области активно развиваются промышленные технопарки", — сообщил Андрей Шпиленко.

Также он рассказал, что Московская область может стать пилотным регионом по поддержке и развитию открытых сервисных контрактных производств.