Подмосковная команда победила в соревнованиях по следж-хоккею в Швеции

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда "Феникс" из Московской области стала первой на фестивале паралимпийских видов спорта Malmo Open The Parasport Games 2018 в Швеции. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства физической культуры и спорта.

Подмосковная команда "Феникс" стала победителем в соревнованиях по следж-хоккею. Всего в данной дисциплине соревновались семь команд из шести стран мира. Спортсмены из команды "Феникс" забросили всего 28 шайб за время турнира. При этом пропустили всего одну. Станислав Павлов признан лучшим защитником, а Василий Пименов лучшим нападающим.

По словам главы подмосковного Минспорта Романа Терюшкова, следж-хоккей является одним из приоритетных видов спорта в Московской области. "Мы продолжим уделять ему серьезное внимание. Очередная победа подмосковного клуба — подтверждение превосходства наших спортсменов", — добавил министр.

В фестивале паралимпийских видов спорта в Мальме принимают участие более двух тысяч спортсменов, представляющих 20 стран. Участники соревнуются в 15 дисциплинах.