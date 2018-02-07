Названы лучшие муниципалитеты по уборке снега в Подмосковье

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Домодедово, Королев, Подольск, Егорьевск, Электрогорск и Коломенский район — лидеры по качеству уборки снега в Московской области.

Подмосковные коммунальщики задействовали все резервы для ликвидации последствий обрушившегося на московский регион снегопада. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.

Татьяна Витушева, главный государственный административно‐технический инспектор Московской области, сообщила, что если для ежедневной уборки улиц в обычном режиме задействуется примерно 5,7 тысячи сотрудников ЖКХ и 1,3 тысячи единиц коммунальной техники, то в сильные снегопады улицы убирают более девяти тысяч человек и 2,2 тысячи единиц коммунальной техники. Как уточнила глава Госадмтехнадзора, для устранения последствий снегопада коммунальные службы вывели около 16 тысяч рабочих и 4,7 тысячи единиц уборочной техники.

Татьяна Витушева назвала муниципалитеты — лидеры по качеству уборки снега в Подмосковье.

"Если говорить о качестве организации зимней уборки, то на текущий момент лучше всего она организована в городских округах Домодедово, Королев, Подольск, Коломенский район, Егорьевск, Электрогорск", — сообщила руководитель Госадмтехнадзора.

Татьяна Витушева заверила, что усиленный режим работы коммунальных служб будет сохранен до устранения последствий самого сильного за последние годы снегопада.