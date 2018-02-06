Инспектора Минэкологии избили во время рейда в Наро-Фоминском районе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Врачи зафиксировали у сотрудника ведомства травмы средней тяжести: сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Сотрудники эконадзора выявили свалку строительного мусора и грунтов недалеко от деревни Софьино Наро-Фоминского района. В ходе рейда было изъято 35 самосвалов, сообщил телеканал "360".

Свалка занимала около двух гектаров подсобного хозяйства. После приезда правоохранительных органов несанкционированные работы остановлены, спецмашины арестованы и отправлены на штрафстоянку. При этом инспекторам угрожали, одному из них были причинены травмы средней тяжести.

Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении. Инспекторы выяснили, что ущерб окружающей среде был нанесен более чем на 15 миллионов рублей.