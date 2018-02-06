В Дубне появился мобильный снегоплавильный комплекс

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Снегоплавильная установка в Дубне сможет растапливать тонны снега даже в сильный мороз.

Дубненский снег отправляют на проезд Энергетиков, где с помощью трактора грузят в синей контейнер. О работе снегоплавильной установки рассказал генеральный директор компании по утилизации отходов Антон Смирнов. По его словам, тепло от горелки подается по трубопроводам, после чего снег начинает таять. Об этом сообщил телеканал "360".

"Весь осадок оседает в поддоны, а чистая вода температурой семь градусов уходит в сточные лотки", — отметил генеральный директор компании по утилизации отходов Антон Смирнов.

Мусор, который привозят вместе со снегом, остается в специальных емкостях. Их чистят, а сами отходы подвергают утилизации. Каждый подобный снегоплавильный комплекс может перерабатывать 80 кубометров снега в час. Это сродни четырем самым большим машинам, которые работают на улицах Дубны.

Директор Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны Дмитрий Шилин отметил, что снег сразу же топится, а не складируется. По его словам, самая большая проблема заключается в том, что к весне эти снежные массы выделяют большое количество воды, после чего начинается ее подъем. Как следствие – эти канавы не всегда могут справиться с подобным потоком.

Теперь Дубна получает техническую воду, уходящую в сток, вместо огромных сугробов на улицах. Причем денежные затраты на подобную переработку не выше, чем на складирование снега.

В планах дубненских властей запустить второй снегоплавильный комплекс на Левом берегу.